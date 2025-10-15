Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Газова мережа Іспанії готова до повної відмови від російського ЗПГ у 2027 році

На думку іспанського оператора, світовий ринок ЗПГ достатньо гнучкий, щоб замістити російські обсяги.

Газова мережа Іспанії готова до повної відмови від російського ЗПГ у 2027 році
Фото: EPA/UPG

Іспанський оператор газотранспортної системи Enagas готовий припинити імпорт російського зрідженого природного газу (ЗПГ) вже до 2027 року, якщо ЄС вирішить прискорити терміни відмови до цієї дати.

Про це повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало в інтерв’ю Reuters.

Європейський Союз веде переговори щодо законодавчих пропозицій, які передбачають припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, а також санкції, що заборонять російський ЗПГ на рік раніше. Мета – позбавити Кремль доходів, які використовуються для фінансування війни проти України.

Гонсало заявив, що з технічної точки зору 2027 рік — реальний термін для заборони.

"Мені здається логічним, що Європа має підвищити рівень амбіцій у санкціях проти Росії. Ми технічно готові працювати без російського газу", – сказав він.

За його словами, оператори газових мереж уже використовують системи акредитації для відстеження походження ЗПГ. Enagas вимагає, щоб постачальники звітували про походження вантажів, які розвантажуються в Іспанії, через її логістичну платформу. Ці дані перевіряються за документацією та проходять митний контроль.

Останній проєкт угоди ЄС щодо поетапної відмови від російських нафти та газу, який бачила Reuters, зобов’язує імпортерів надавати докази країни-виробника газу національним органам ще до його прибуття в Європу.Також влада зможе вимагати додаткову інформацію про контракти на постачання газу.

Ці вимоги не стосуватимуться країн, які минулого року експортували до ЄС понад 5 млрд кубометрів газу, тобто американський ЗПГ буде звільнений від нових правил.

Гонсало підкреслив, що світовий ринок ЗПГ достатньо гнучкий, щоб замістити російські обсяги.

"Як тільки російський ЗПГ перестане надходити, значну його частину замінить американський", – сказав він.

Країни ЄС планують затвердити план поступової відмови від російської нафти та газу до 2028 року вже наступного тижня, після чого документ буде передано на узгодження до Європарламенту. Санкції проти російського ЗПГ розглядаються окремо.
