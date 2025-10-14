Трамп: Зеленський хотів би мати “Томагавки”

Президент США запевнив, що Сполучені Штати мають багато цих ракет.

Президент США Дональд Трамп повідомив свої очікування від запланованої зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми говоритимемо про Україну, так. Я маю на увазі, в п'ятницю до мене приїде президент (Зеленський – ред.), і я знаю, що він скаже. Він хоче зброї. Він хотів би мати “Томагавки”, - сказав Трамп під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі.

Трамп наголосив, що інші країни також хочуть отримати “Томагавки”, і США, за його словами “мають багато” цих ракет.

Президент США також вчергове висловив розчарування російським очільником Путіним.

“Він (Путін – ред.) мусить дійсно врегулювати цю війну”,- зауважив лідер США.

Трамп висловив переконання, що Путін міг би закінчити війну в Україні дуже швидко, і не розуміє, чому той досі не робить цього, оскільки “ця війна принесла йому стільки лиха”.

“Я дуже розчарований, бо у нас із Владіміром (Путіним – ред.) були дуже гарні стосунки – можливо вони й досі такі”, - зазначив Трамп.

Трамп нагадав, що Росія вступає вже в четвертий рік війни, яку хотіла виграти за тиждень та вже втратила близько “півтора мільйона солдатів” убитими й пораненими.

До того ж росіяни зараз стоять у довгих чергах за бензином, в той час як економіка РФ занепадає.