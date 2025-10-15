Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України зібрала 3,8 мільярда євро

Іноземні донори надали близько 3,8 мільярда євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України.
Про це повідомила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, пише видання n-tv. За словами посадовиці, сама Чехія внесла до програми приблизно 70 мільйонів євро.
Прем’єр-міністр Петр Фіала зазначив, що його уряд організував постачання 3,7 мільйона артилерійських снарядів для ЗСУ, з яких 1,3 мільйона вже доставили цього року.
Попри успіх ініціативи, її майбутнє залишається невизначеним. Переможець парламентських виборів, колишній прем’єр-міністр Андрей Бабіш, розкритикував програму та заявив, що може припинити її реалізацію після формування нового уряду.
- Навесні міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі заявив, що чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.