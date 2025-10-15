Bloomberg: експорт російського палива у жовтні впав до нового мінімуму через удари по НПЗ

Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Відновлення поставок дизпалива приглушене через рекордно низькі поставки нафти.

Експорт російського палива з початку повномасштабного вторгнення впав до нового мінімуму через зупинку НПЗ РФ унаслідок дронових атак, пише Bloomberg.

Згідно даних Vortexa Ltd., які опрацьовав Bloomberg, загальний обсяг морських поставок російського палива в середньому становив 1,88 млн барелів на день за перші 10 днів жовтня. Це найнижчі показники з початку 2022 року. 

Помірне відновлення поставок дизельного палива було приглушене рекордно низькими поставками нафти.

Російські НПЗ переробляють менше 5 млн барелів на день, що також є найнижчим показником з початку 2022 року.

Зниження обсягів поставок свідчить про певний рівень успіху ударної кампанії України, спрямованої проти російських НПЗ.

Експорт нафти залишається обмеженим після атак минулого місяця на порт Усть-Луга, що обробляє понад 60% російських поставок. 

Відвантаження за спостережуваний період цього місяця впали на 43% порівняно з вересневими показниками до 198 000 барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з січня 2022 року.

Поставки мазуту знизилися на 8% до 727 000 барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. Поставки сировини для нафтопереробки, такої як вакуумний газойль, впали на 38% до 44 000 барелів на день.
