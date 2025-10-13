Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСвіт

Reuters: морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 17% після атак українських дронів

Через позапланові простої російських НПЗ експорт пального зменшився.

Reuters: морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 17% після атак українських дронів
Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії
Фото: news.err.ee

Російський морський експорт нафтопродуктів у вересні скоротився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 млн тонн, пише Reuters.

Причиною стало зниження виробництва пального через пошкодження низки нафтопереробних заводів унаслідок дронових атак, повідомляє Reuters із посиланням на дані галузевих джерел.

Під ударами безпілотників у серпні та вересні опинилися кілька великих підприємств, зокрема НПЗ “Киришинефтеоргсинтез” компанії “Сургутнєфтєгаз”, Волгоградський НПЗ “Лукойлу” та Самарська група НПЗ “Роснефти”. Через позапланові простої цих заводів експорт пального зменшився, натомість зросли поставки сирої нафти.

Згідно з даними джерел, постачання нафтопродуктів через балтійські порти (Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга) знизилися на 15,4% — до 4,36 млн тонн.

Експорт через чорноморські та азовські порти скоротився ще сильніше — на 23,2%, до 2,52 млн тонн.

Натомість постачання з арктичних портів (Мурманськ і Архангельськ) зросли на 1,8% — до 30,2 тис. тонн, а з далекосхідних портів знизилися на 1,5%, до 661,3 тис. тонн.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies