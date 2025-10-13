Reuters: морський експорт російських нафтопродуктів скоротився на 17% після атак українських дронів

Естонська влада затримала нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії

Російський морський експорт нафтопродуктів у вересні скоротився на 17,1% у порівнянні з серпнем — до 7,58 млн тонн, пише Reuters.

Причиною стало зниження виробництва пального через пошкодження низки нафтопереробних заводів унаслідок дронових атак, повідомляє Reuters із посиланням на дані галузевих джерел.

Під ударами безпілотників у серпні та вересні опинилися кілька великих підприємств, зокрема НПЗ “Киришинефтеоргсинтез” компанії “Сургутнєфтєгаз”, Волгоградський НПЗ “Лукойлу” та Самарська група НПЗ “Роснефти”. Через позапланові простої цих заводів експорт пального зменшився, натомість зросли поставки сирої нафти.

Згідно з даними джерел, постачання нафтопродуктів через балтійські порти (Приморськ, Висоцьк, Санкт-Петербург і Усть-Луга) знизилися на 15,4% — до 4,36 млн тонн.

Експорт через чорноморські та азовські порти скоротився ще сильніше — на 23,2%, до 2,52 млн тонн.

Натомість постачання з арктичних портів (Мурманськ і Архангельськ) зросли на 1,8% — до 30,2 тис. тонн, а з далекосхідних портів знизилися на 1,5%, до 661,3 тис. тонн.