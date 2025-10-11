Джерела: безпілотники СБУ уразили НПЗ "Башнафта" в Башкортостані

Попередньо, після удару безпілотників ЦСО «А» СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти.

Сьогодні, 11 жовтня, зранку далекобійні безпілотники СБУ уразили нафтопереробний завод у Башкортостані, що в Росії.

"Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України", – повідомили LB.ua джерела в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ2 туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані — за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу рф немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", – повідомило поінформоване джерело.