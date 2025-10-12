Сили безпілотних систем за добу уразили понад 920 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем за добу уразили 921 ціль противника.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем в Телеграм.
Серед уражених цілей: 330 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 25 точок вильоту пілотів БпЛА; 12 артилерійських систем; 31 бронемашина; один танк; 21 одиниця автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 58 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
" Загалом упродовж жовтня (01–11.10) знищено/уражено 8922 ціль, з них 2636 – особовий склад противника", — ідеться у повідомленні.
- У ніч на 12 жовтня Сили протиповітряної оборони України знищили 103 ворожі ударні безпілотники. РФ запустила по Україні 118 БпЛА та КАР Х-31 із ТОТ Запоріжжя.