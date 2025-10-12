Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Суспільство Війна

Сили безпілотних систем за добу уразили понад 920 ворожих цілей

З початку жовтня СБС знищили 8922 ворожі цілі.

Сили безпілотних систем за добу уразили понад 920 ворожих цілей
Фото: Олександр Довгич

Підрозділи Сил безпілотних систем за добу уразили 921 ціль противника. 

Про це повідомляють Сили безпілотних систем в Телеграм.

Серед уражених цілей: 330 одиниць особового складу, з яких 216 – ліквідовано; 25 точок вильоту пілотів БпЛА; 12 артилерійських систем; 31 бронемашина; один танк; 21 одиниця автомобільної техніки; 27 мотоциклів; 58 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

" Загалом упродовж жовтня (01–11.10) знищено/уражено 8922 ціль, з них 2636 – особовий склад противника", — ідеться у повідомленні.

Фото: Сили безпілотних систем

  • У ніч на 12 жовтня Сили протиповітряної оборони України знищили 103 ворожі ударні безпілотники. РФ запустила по Україні 118 БпЛА та КАР Х-31 із ТОТ Запоріжжя.
