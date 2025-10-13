Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки, газогін та лінію електропередач

Над областю збили 4 безпілотники. 

На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки, газогін та лінію електропередач
Наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак упродовж доби пошкоджені будинки, газозін та лінію електропередач.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. 

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, РСЗВ "Град" та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки. 

По Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив БпЛА. Понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Цієї ночі в області оборонці неба збили 4 безпілотники.

наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російського обстрілу

  • Раніше у Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали три людини та дві загинули.
