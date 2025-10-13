На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки, газогін та лінію електропередач

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак упродовж доби пошкоджені будинки, газозін та лінію електропередач.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак.
По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, РСЗВ "Град" та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки.
По Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив БпЛА. Понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.
Загиблих і постраждалих немає.
Цієї ночі в області оборонці неба збили 4 безпілотники.
- Раніше у Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів постраждали три людини та дві загинули.