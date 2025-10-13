На Дніпропетровщині росіяни пошкодили будинки, газогін та лінію електропередач

Над областю збили 4 безпілотники.

У Дніпропетровській області унаслідок російських атак упродовж доби пошкоджені будинки, газозін та лінію електропередач.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, РСЗВ "Град" та артилерією. Потерпали райцентр, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені 2 приватні будинки.

По Покровській громаді Синельниківського району агресор поцілив БпЛА. Понівечені 2 приватні оселі, газогін та лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Цієї ночі в області оборонці неба збили 4 безпілотники.

