До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Трамп вважає Ердогана здатним допомогти зупинити війну в Україні

Турецького лідера усі поважають.

Реджеп Ердоган і Дональд Трамп
Фото: скриншот відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган здатен допомогти з урегулюванням російсько-української війни.

Як пише "Укрінформ", про те, хто з лідерів міг би сприяти мирній угоді, Трампа запитали на борту президентського літака, яким той повертався з поїздки на Близький Схід. 

Республіканець пояснив, що Ердогана "поважає Путін, а ще він мій друг". Господар Білого дому також розповів, що в разі виникнення проблем між Туреччиною та іншими країнами НАТО "телефонують мені, щоб я з ним поговорив, і жодного разу не було невдачі, я вирішував проблеми одразу ж". 
Теми: , , , ,
﻿
