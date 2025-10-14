Трамп вважає Ердогана здатним допомогти зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган здатен допомогти з урегулюванням російсько-української війни.

Як пише "Укрінформ", про те, хто з лідерів міг би сприяти мирній угоді, Трампа запитали на борту президентського літака, яким той повертався з поїздки на Близький Схід.

Республіканець пояснив, що Ердогана "поважає Путін, а ще він мій друг". Господар Білого дому також розповів, що в разі виникнення проблем між Туреччиною та іншими країнами НАТО "телефонують мені, щоб я з ним поговорив, і жодного разу не було невдачі, я вирішував проблеми одразу ж".