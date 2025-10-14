Генштаб: кількість боїв на фронті сягнула 154

Станом на 22:00 14 жовтня загалом відбулися 154 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

РФ завдала одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 131 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Росіяни 16 разів атакували на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

Сім разів агресор намагався просунутися на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває.

На Лиманському українські захисники сьогодні відбили сім російських атак. Ворог наступав у напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі.

На Слов’янському відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському відбулися два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському наші війська відбили десять ворожих атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському агресор 59 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, на Покровському напрямку окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки та п’ять безпілотних літальних апаратів; уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

На Олександрівському напрямку вже відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському ворог не проводив жодних наступальних дій.

На Оріхівському противник п’ять разів наступав поблизу Степового, Плавнів та Степногірська. Авіаційного удару зазнав населений пункт Новоандріївка.

На Придніпровському авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.