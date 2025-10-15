Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ГоловнаСуспільствоВійна

АТЕШ: росіяни надсилають повістки чоловікам у Криму в додатках з держпослугами та СМС

Кремль знову починає хвилю мобілізації.

АТЕШ: росіяни надсилають повістки чоловікам у Криму в додатках з держпослугами та СМС
Фото: змі окупантів

У Росії та в тимчасово окупованому Криму чоловікам повістки надсилають через додаток держпослуги, а також через СМС. Крім того, повістки почали масово надсилати поштою. 

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Учасники руху громадянського опору ОТПОР із різних регіонів Росії та окупованого Криму сьогодні одночасно повідомили про отримання повідомлень про видачу повісток у військкомат", — йдеться у повідомленні.

Повістки надходять через додаток держпослуги, але також через СМС та на пошту.

Такі дії свідчать про те, що Кремль починає нову хвилю мобілізації, не оголошуючи її відкрито. 

Найближчим часом усі чоловіки призовного віку в РФ і на ТОТ України опиняться під загрозою мобілізації.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies