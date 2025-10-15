АТЕШ: росіяни надсилають повістки чоловікам у Криму в додатках з держпослугами та СМС

У Росії та в тимчасово окупованому Криму чоловікам повістки надсилають через додаток держпослуги, а також через СМС. Крім того, повістки почали масово надсилати поштою.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Учасники руху громадянського опору ОТПОР із різних регіонів Росії та окупованого Криму сьогодні одночасно повідомили про отримання повідомлень про видачу повісток у військкомат", — йдеться у повідомленні.

Повістки надходять через додаток держпослуги, але також через СМС та на пошту.

Такі дії свідчать про те, що Кремль починає нову хвилю мобілізації, не оголошуючи її відкрито.

Найближчим часом усі чоловіки призовного віку в РФ і на ТОТ України опиняться під загрозою мобілізації.