На Тернопільщині затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у катуваннях і розбоях

На Тернопіллі затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у низці тяжких злочинів — незаконному позбавленні волі людей, катуваннях, розбоях та вимаганні.

Поліція Тернопільщини повідомила, що фігуранти слідства нападали на громадян, серед яких були поранені військові, що проходили реабілітацію.

Нападники вивозили потерпілих за межі населених пунктів, били, вимагали гроші і відбирали цінне майно. Поліція зафіксувала випадки особливої жорстокості.

Так, у 27-річного жителя Тернополя вони відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Машину згодом знайшли на території Київської області.

Ще одного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили в мікроавтобус, вивезли у невідомому напрямку, побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого жителя Тернополя злочинці вивезли за місто після того, як застосували сльозогінний газ. Потерпілого роздягнули, облили легкозаймистою речовиною, змусили бігти перед автомобілем, а потім били й утримували протягом трьох днів у нелюдських умовах.

Один зі злочинів задокументували на Івано-Франківщині: військові зупинили автомобіль потерпілого, пересадили його у власний транспорт і викрали машину. Жертв залякували й погрожували розправою у разі звернення до поліції.

Масштабну спецоперацію із затримання підозрюваних провели тернопільські поліцейські спільно з бійцями роти поліції особливого призначення та спецпідрозділами КОРД із чотирьох областей.

Під час обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Шістьох осіб затримали у процесуальному порядку, а сімом фігурантам оголосили підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, розбої, та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Слідчі також встановлюють інших можливих учасників злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.