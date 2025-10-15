Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ГоловнаСуспільствоПодії

На Тернопільщині затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у катуваннях і розбоях

Серед потерпілих – поранені бійці, які проходили реабілітацію.

На Тернопільщині затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у катуваннях і розбоях
затримання військовослужбовців

На Тернопіллі затримали групу військовослужбовців, яких підозрюють у низці тяжких злочинів — незаконному позбавленні волі людей, катуваннях, розбоях та вимаганні. 

Поліція Тернопільщини повідомила, що фігуранти слідства нападали на громадян, серед яких були поранені військові, що проходили реабілітацію.

Нападники вивозили потерпілих за межі населених пунктів, били, вимагали гроші і відбирали цінне майно. Поліція зафіксувала випадки особливої жорстокості.

Так, у 27-річного жителя Тернополя вони відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. Машину згодом знайшли на території Київської області.

Ще одного військовослужбовця, який перебував на лікуванні, нападники перестріли на вулиці, силоміць посадили в мікроавтобус, вивезли у невідомому напрямку, побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення.

Іншого жителя Тернополя злочинці вивезли за місто після того, як застосували сльозогінний газ. Потерпілого роздягнули, облили легкозаймистою речовиною, змусили бігти перед автомобілем, а потім били й утримували протягом трьох днів у нелюдських умовах.

Один зі злочинів задокументували на Івано-Франківщині: військові зупинили автомобіль потерпілого, пересадили його у власний транспорт і викрали машину. Жертв залякували й погрожували розправою у разі звернення до поліції.

Масштабну спецоперацію із затримання підозрюваних провели тернопільські поліцейські спільно з бійцями роти поліції особливого призначення та спецпідрозділами КОРД із чотирьох областей.

Під час обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей правоохоронці вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Шістьох осіб затримали у процесуальному порядку, а сімом фігурантам оголосили підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, розбої, та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Слідчі також встановлюють інших можливих учасників злочинної діяльності. Триває досудове розслідування.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies