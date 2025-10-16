З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі ліквідували роботу двох підпільних цехів з виготовлення кальянного тютюну

Вилучили готового товару та сировини для кальянного тютюну на майже 18 млн гривень. 

В Одесі ліквідували роботу двох підпільних цехів з виготовлення кальянного тютюну
Викрили підпільне тютюнове виробництво
Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили 50-річного одесита, якиц організував у обласному центрі нелегальне виготовлення кальянного тютюну.

Про це повідомили у Нацполіції. 

Там розповіли, що чоловік орендував складські приміщення недалеко від центральної частини міста. Він облаштував їх під цехи з виготовлення кальянного тютюну. Для налагодження повного циклу виробництва організатор залучив 17 осіб.

Наприклад, один з них був технологом, який займався виготовленням тютюну для кальяну, його фасуванням у полімерні пакети, обслуговуванням технічного обладнання. Інший  відповідав за пакування, маркування та подальше транспортування продукції. Ще один чоловік займався рекламою та розповсюдженням  незаконно виготовленої підакцизної продукції в інтернеті, а також зберігав кошти одержані від збуту. 

Продукція реалізовувалась через Telegram, Instagram та відправлялась замовникам, серед яких були ресторани, кафе та магазини регіону.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання ділків, а також за місцями виготовлення та зберігання підакцизних товарів. 

Всього вилучили понад 500 тисяч гривень, 8000 євро та понад 9000 доларів, сім автомобілів, готової продукції та сировини вартістю майже 18 млн грн, 665 електронних пристроїв для паління, сушильні апарати, міксери, апарати для маркування, сушарка, 128 діжок, 1545 літрів гліцерину, барвники, тару для пакування.

Викрили цех виробництва тютюну
Фото: Нацполіція
Викрили цех виробництва тютюну

Слідство триває за ч. 3 ст. 204 КК під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури. 

  • БЕБ викрила підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі на Волині.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies