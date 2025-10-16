В Одесі ліквідували роботу двох підпільних цехів з виготовлення кальянного тютюну

Вилучили готового товару та сировини для кальянного тютюну на майже 18 млн гривень.

Правоохоронці викрили 50-річного одесита, якиц організував у обласному центрі нелегальне виготовлення кальянного тютюну.

Про це повідомили у Нацполіції.

Там розповіли, що чоловік орендував складські приміщення недалеко від центральної частини міста. Він облаштував їх під цехи з виготовлення кальянного тютюну. Для налагодження повного циклу виробництва організатор залучив 17 осіб.

Наприклад, один з них був технологом, який займався виготовленням тютюну для кальяну, його фасуванням у полімерні пакети, обслуговуванням технічного обладнання. Інший відповідав за пакування, маркування та подальше транспортування продукції. Ще один чоловік займався рекламою та розповсюдженням незаконно виготовленої підакцизної продукції в інтернеті, а також зберігав кошти одержані від збуту.

Продукція реалізовувалась через Telegram, Instagram та відправлялась замовникам, серед яких були ресторани, кафе та магазини регіону.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання ділків, а також за місцями виготовлення та зберігання підакцизних товарів.

Всього вилучили понад 500 тисяч гривень, 8000 євро та понад 9000 доларів, сім автомобілів, готової продукції та сировини вартістю майже 18 млн грн, 665 електронних пристроїв для паління, сушильні апарати, міксери, апарати для маркування, сушарка, 128 діжок, 1545 літрів гліцерину, барвники, тару для пакування.

Фото: Нацполіція Викрили цех виробництва тютюну

Слідство триває за ч. 3 ст. 204 КК під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.