Сирський про ситуацію на фронті: у вересні РФ втратила майже 29 тисяч солдатів

У 2025 році вдалося взяти у полон понад 2050 росіян.

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, у вересні російська армія втратила майже 29 000 військових.

"Лише у вересні втрати окупантів склали майже 29 тисяч військовослужбовців, знищено та пошкоджено 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню та іншу техніку. З початку року взято в полон 2060 військовослужбовців рф", – йдеться на його сторінці у фейсбуці.

Сирський зазначив, що, попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повністю, і ціною величезних втрат має незначні просування на окремих ділянках фронту.

Плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються, розповів він.

"Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні", – зазначено у повідомленні.

Сирський пише, що вживаються дієві заходи активної оборони, в ході яких на окремих напрямках Сили оборони проводять контрнаступ. Також підрозділи проводять успішні штурми, щоб відновити втрачені положення.

"Зокрема, українські воїни продовжують витискати російських загарбників із території Сумської області. Тривають наші активні дії в Покровському районі Донецької області. Маємо певні успіхи у відновленні контролю над територією в Запорізькій області. Є й інші ділянки фронту, де ворог не має ніяких здобутків", – пише у повідомленні.

Головком зауважив, що найбільш ефективно за всі роки війни здійснюється глибинне ураження по території РФ. Зокрема знищуються військові цілі, логістика та енергетичний комплекс країни-агресора. Результат цієї роботи стає дедалі більш відчутним для російської армії та економіки.

З початку року успішно уразили 45 об’єктів паливно-енергетичного та військово-промислового комплексу Росії.

У результаті загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії.

"Маємо також і позитивні сигнали щодо надання нових пакетів військової допомоги від наших союзників. Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети “Томагавк” та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", – розповів Сирський.