Дипстрайки та нарощування далекобійності: Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Головною темою засідання стали дипстрайки та розвиток української далекобійності — спроможностей, які безпосередньо знижують воєнний потенціал Росії.

"Головне завдання — масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є", — зазначив Зеленський.

На Ставці були присутні виробники далекобійної зброї, а також військове командування ЗСУ та розвідки. За словами президента, спільна розмова всіх учасників допомагає швидше реалізовувати рішення.

Окремо Зеленський повідомив, що Україна підготувала свою частину “домашньої роботи” перед зустріччю з Президентом США Дональдом Трампом — як у військовій, так і в економічній сферах.

"Порядок денний нашої зустрічі з Президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни", — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, українська делегація на чолі з Прем’єр-міністром, керівником Офісу Президента, заступником Міністра закордонних справ та послом України вже у Вашингтоні. Вони проводять зустрічі з американськими урядовцями, представниками оборонних і енергетичних компаній, зокрема виробниками систем ППО.

Президент подякував усім, хто бере участь у підготовці й наголосив, що координація з США має ключове значення для наближення миру.