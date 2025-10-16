Правоохоронця із Одещини підозрюють у організації перевезення чоловіка за кордон за $18 000

У Одеській області викрили правоохоронця зі спільником, які хотіли за 18 тис. доларів США перевезти чоловіка через кордон до Молдови.

Про це розповіла пресслужба ДБР.

Там зазначили, що у серпні 2025 року правоохоронець вирішив налагодити підробіток на військовозобов’язаних, які бажають незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації. До оборудки він залучив знайомого цивільного, який підшукував "платоспроможних" чоловіків.

Ділки оцінювали свою допомогу у переправленні через державний кордон у 18 тис. доларів США. Після оплати вони обіцяли посадити клієнта в автомобіль зі співробітниками Державної прикордонної служби України, які начебто мали безперешкодно перевезти його через кордон до Молдови.

ДБР затримало правоохоронця під час одержання першого частини оплати – 10 тис. доларів США.

Наразі обом ділкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Санкції статей передбачаються покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Встановлюються інші можливі учасники оборудки.