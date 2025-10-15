Керівника благодійного фонду підозрюють у організації схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон

Семеро чоловіків після виїзду за кордон за списками благодійного фонду до України не повернулися.

Херсонська ОВА повідомила про те, що в Україну не повернулися кілька чоловіків, яким влітку 2023 року надали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські з’ясували, що наприкінці травня та в серпні 2023 року 46-річний директор благодійного фонду з Одещини звертався до керівництва ХОВА з проханням надати дозвіл на тимчасовий виїзд до кількох країн Європейського Союзу представникам його організації призовного віку”, - повідомили в поліції.

Херсонська ОВА ці дозволи погодила, і семеро зі вказаних у списках чоловіків до України не повернулися.

Правоохоронці зазначали, що директор благодійного фонду особисто причетний до незаконного виїзду військовозобов’язаних і розробив схему для переправлення людей за межі України.

Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” Кримінального кодексу України.