​Свириденко: Росія кожен день атакує українську енергетику. Єдине, що може зупинити агресора - це тиск

Росія постійно атакує Україну та завдає повторних ударів, щоб поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють об'єкти після руйнувань.
На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Ця ніч - знову масований російський терор проти України. Понад 300 ударних дронів і 37 ракет. Під ударами - Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина. У Ніжині пошкоджено поштове відділення, є поранена людина. У Харківській області били по критичній інфраструктурі та частині ДСНС - є постраждалі", - написала вона в Telegram.
Вона наголосила, що на місцях цілодобово працюють служби, триває відновлення.
Свириденко також зазначила, що росія атакує Україну "шахедами" з касетними боєприпасами та завдає повторних ударів, щоб поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють після руйнувань.
"Кожного дня ворог цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі. Єдине, що може зупинити агресора, — це ефективний і послідовний тиск: економічного, політичний, військовий", - додала прем'єр-міністерка.
- Станом на 12 жовтня в Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою і аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.
- 13 жовтня президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань відновлення та захисту енергетики України, а також можливості армійської авіації для захисту від дронів.
- Вже 15 жовтня російські обстріли енергооб'єктів у кількох регіонах України спричинили серйозні пошкодження, що призвело до нестабільності в енергосистемі.
- Перші повідомлення про аварійні відключення з’явилися 15 жовтня, а 16 жовтня вони були запроваджені в більшості областей і Києві.