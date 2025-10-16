​Свириденко: Росія кожен день атакує українську енергетику. Єдине, що може зупинити агресора - це тиск

При цьому росіяни атакують повторно, аби поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють об'єкти після руйнувань.

На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Ця ніч - знову масований російський терор проти України. Понад 300 ударних дронів і 37 ракет. Під ударами - Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина. У Ніжині пошкоджено поштове відділення, є поранена людина. У Харківській області били по критичній інфраструктурі та частині ДСНС - є постраждалі", - написала вона в Telegram.

Вона наголосила, що на місцях цілодобово працюють служби, триває відновлення.

"Кожного дня ворог цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі. Єдине, що може зупинити агресора, — це ефективний і послідовний тиск: економічного, політичний, військовий", - додала прем'єр-міністерка.