До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоПодії

​Свириденко: Росія кожен день атакує українську енергетику. Єдине, що може зупинити агресора - це тиск

При цьому росіяни атакують повторно, аби поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють об'єкти після руйнувань.

​Свириденко: Росія кожен день атакує українську енергетику. Єдине, що може зупинити агресора - це тиск
прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Росія постійно атакує Україну та завдає повторних ударів, щоб поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють об'єкти після руйнувань.

На цьому наголосила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 

"Ця ніч - знову масований російський терор проти України. Понад 300 ударних дронів і 37 ракет. Під ударами - Вінниччина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина. У Ніжині пошкоджено поштове відділення, є поранена людина. У Харківській області били по критичній інфраструктурі та частині ДСНС - є постраждалі", - написала вона в Telegram.

Вона наголосила, що на місцях цілодобово працюють служби, триває відновлення.

Свириденко також зазначила, що росія атакує Україну "шахедами" з касетними боєприпасами та завдає повторних ударів, щоб поранити рятувальників і енергетиків, які відновлюють після руйнувань. 

"Кожного дня ворог цілеспрямовано б’є по нашій енергетичній інфраструктурі. Єдине, що може зупинити агресора, — це ефективний і послідовний тиск: економічного, політичний, військовий", - додала прем'єр-міністерка.

  • Станом на 12 жовтня в Міненерго повідомили, що ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою і аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.
  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо питань відновлення та захисту енергетики України, а також можливості армійської авіації для захисту від дронів.
  • Вже 15 жовтня російські обстріли енергооб'єктів у кількох регіонах України спричинили серйозні пошкодження, що призвело до нестабільності в енергосистемі. 
  • Перші повідомлення про аварійні відключення з’явилися 15 жовтня, а 16 жовтня вони були запроваджені в більшості областей і Києві. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies