Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоЖиття

Ситуація в енергосистемі ускладнена через російські обстріли, але контрольована, - Міненерго

Аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.

Ситуація в енергосистемі ускладнена через російські обстріли, але контрольована, - Міненерго
Світлана Гринчук
Фото: Міненерго

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою і аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Гринчук уточнила, що \тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги.

Міністерка наголосила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, зокрема і ремонтні бригади. Так, через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники "Чернігівобленерго", а 12 жовтня на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два енергетики.

"От таку ціну зараз Україна платить за світло… На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії", - додала Гринчук.

Гринчук зазначила, що відповідальне споживання електроенергії особливо у ранкові та вечірні години-пік допомагають зберігати ситуацію в енергосистемі контрольованою. Також за потреби для балансування енергосистеми Україна використовує й можливості імпорту електроенергії з європейських країн-сусідів.

  • Цієї осені росіяни зосередилися на ударах по енергетичній інфраструктурі конкретних областей. Що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони.
  •  Російська атака 10 жовтня стала однією з найпотужніших з минулого року. Кремль спрямував сотні дронів та ракет по теплових та гідроелектростанціях. Були влучання по ТЕЦ, що забезпечують міста теплом. А з початку жовтня росіяни точково били по кількох північних областях. 
  • Найскладніша ситуація натепер на Чернігівщині та у Києві.  Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua емні перспективи. Масований удар по енергетиці: до чого готуватися".
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies