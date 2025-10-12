Ситуація в енергосистемі ускладнена через російські обстріли, але контрольована, - Міненерго

Аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.

Ситуація в енергосистемі України ускладнена через постійні ворожі обстріли, проте залишається контрольованою і аварійні відключення поки не застосовуються в жодному регіоні.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Гринчук уточнила, що \тільки на Чернігівському енерговузлі застосовуються графіки погодинних відключень в розмірі однієї черги.

Міністерка наголосила, що енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас ворог прицільно обстрілює, зокрема і ремонтні бригади. Так, через російські атаки 11 жовтня загинули два робітники "Чернігівобленерго", а 12 жовтня на одній з підстанцій Бориспільського району поранення отримали два енергетики.

"От таку ціну зараз Україна платить за світло… На жаль, такі випадки трапляються все частіше. Росіяни не гребують тим, щоб атакувати бригади ремонтників, енергетиків, намагаються якомога швидше заживити споживачів і дати українцям доступ до електричної енергії", - додала Гринчук.

Гринчук зазначила, що відповідальне споживання електроенергії особливо у ранкові та вечірні години-пік допомагають зберігати ситуацію в енергосистемі контрольованою. Також за потреби для балансування енергосистеми Україна використовує й можливості імпорту електроенергії з європейських країн-сусідів.