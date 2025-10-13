Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сили оборони: ворог збільшив інтенсивність обстрілів на східному напрямку на 25-30%

Ситуація на сході залишається важкою, але контрольованою.

Сили оборони: ворог збільшив інтенсивність обстрілів на східному напрямку на 25-30%
Фото: Генштаб

Російські окупаційні війська збільшили інтенсивність обстрілів на східному напрямку. За останні десять днів інтенсивність вогневих уражень зросла на 25-30% порівняно з попереднім періодом.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" капітан Григорій Шаповал.

"Якщо порівнювати з попереднім десятиденним терміном, то десь на 25-30% вогневих уражень ворог збільшив", — повідомив він.

За словами Шаповала, ситуація на сході залишається важкою, але контрольованою Силами оборони України. Протягом доби втрати ворога склали 603 військовослужбовці, з яких 368 — безповоротні, 218 — поранені, а 17 окупантів взято в полон.

Також українські підрозділи знищили один та пошкодили два танки, вісім бойових машин, 12 одиниць спеціальної техніки, сім систем радіоелектронної боротьби та від 200 до 490 безпілотників. Ракетні війська та артилерія виконали 1 285 вогневих завдань, а авіація завдала 63 удари, застосувавши 136 керованих авіаційних бомб.

Українські захисники продовжують ефективно стримувати наступ ворога та завдавати йому значних втрат.
﻿
