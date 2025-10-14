​Росіяни обстріляли Херсон: дві людини загинули, ще чотири поранені (оновлено)

Один із постраждалих - у тяжкому стані.

Сьогодні опівдні російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинула літня жінка і чоловік.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін і очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Зокрема, травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1980 року народження.

Також у ці хвилини медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан - тяжкий.

Ще трьом людям – 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки - лікарі "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.