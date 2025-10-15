Президент підписав закон про запровадження заходів безпеки в школах

Керівники навчальних закладів мають вживати заходів, які допоможуть запобігти, не допустити або зупинити будь-яку шкоду учасникам освітнього процесу.

Сьогодні, 15 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №11543, який передбачає запровадження заходів безпеки в школах.

Про це стало відомо із картки законопроєкту.

Як йдеться у пояснювальній записці, метою цього документу є підвищення рівня безпеки в школах через впровадження комплексу заходів, щоб запобігти чи не допустити шкоди учасникам освітнього процесу, а також залучення органів поліції охорони до охорони таких закладів.

Для цього керівники навчальних закладів мають вживати заходів, які допоможуть запобігти, не допустити або зупинити будь-яку шкоду учасникам освітнього процесу.

Йдеться про встановлення правил перебування людей на території та в приміщеннях шкіл, обгородження території, облаштування закладу необхідними засобами для термінового виклику поліції.

Рішення про доступ на територію школи приймає педагогічна рада та затверджує керівник закладу.

На території забороняється перебування людей у стані алкогольного сп’яніння, з небезпечними предметами або речовинами, а також з тваринами, за винятком тих, що залучені до освітнього або виховного процесу.

Також посилюють вимоги до охорони. Наприклад, не можуть працювати у школах люди із судимостями або адміністративними стягненнями за домашнє насильство, цькування чи невиконання обов’язків щодо виховання дітей.