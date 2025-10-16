Росія змінює концепт міграції. Як це вплине на нас?

Але головне, що впадає в око, — зміна пріоритету. Тепер головним демографічним рішенням є не залучення азіатів, а спонукання до повернення додому, в першу чергу наших біженців.

Росія затвердила «Концепцію державної міграційної політики Російської Федерації на 2026–2030 роки». Дуже цікавий документ, який відображає зміну підходів Росії до мігрантів. Проте це їхня проблема — етно-анклави та банди, яка нам лише має допомогти розвалити Росію.

Фото: EPA/UPG

Поки місцева окупаційна влада іншою рукою штовхає людей остаточно не повертатися через політику «безхазяйності», Кремль робить кульбіт у повітрі. Що нам варто очікувати і наскільки це створює соціальну загрозу (не лише для нас)? Тут є два прості маркери.

Перший — якщо буде пом’якшено правила перетину через Шереметьєво або їх буде скасовано, це продемонструє бажання й готовність приймати українців в окупацію.

Другий маркер — повернення процедури прискореного отримання російського паспорта евакуйованим із окупованих територій. Ця процедура не діє з січня цього року, і саме її відсутність робить повернення в окупацію безглуздим і стала на заваді такого процесу. Цікаво, що не ми зупинили зворотню міграцію - це зробила РФ.

Проте подібна стратегія РФ - виклик не лише для нас. Бо в тексті Концепції чітко проглядається інший пріоритет у міграційній політиці — спонукання «російськомовних» до повернення. Неважко побачити, що від широко відкритої міграції «всіх» — людей з іншою релігією, цінностями, традиціями та ліберальними поглядами — росіяни переходять до етнічної сегрегації та відверто дискримінаційних правил для мігрантів: тільки традиційні цінності, РПЦ і моногамія в комплекті з гомофобією.

На цьому фоні вдвічі безглуздо й безвідповідально (якщо не сказати «злочинно») виглядає вперта відмова зупинити виплати пенсій та соціальної підтримки на окупованих територіях. Мабуть, українські чиновники й депутати вважають, що зменшення фізичної присутності наших громадян пенсійного віку в Україні — недостатнє. Саме подвійна пенсія є основним мотиватором для повернення або для відмови від евакуації.

З іншого боку, в Україні (на відміну від РФ) взагалі немає ані бачення, ані політики, ані стратегії, ані бажання їх мати щодо біженців, мігрантів чи повернення громадян додому. Тому прямо зараз, якщо не почати діяти, — ми знову програємо Росії в битві за людей.