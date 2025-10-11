Розвідка: Росія легалізує трудове рабство

Кількість трудових мігрантів з Індії до Росії зросла у 22 рази.

За останні п’ять років кількість громадян Індії, які прибувають до росії з метою працевлаштування, зросла у 22 рази.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Якщо у 2020 році було зафіксовано лише 813 таких в’їздів, то у 2025-му їхня кількість перевищила 17,7 тисячі. Така динаміка пов’язана з гострим дефіцитом робочої сили у росії — насамперед у будівництві, промисловості та сільському господарстві, де щороку з аграрного сектору вибуває близько 150 тисяч працівників.

Після обмежень для мігрантів із країн СНД Москва почала активно залучати працівників із Південної Азії. У 2025 році для індійських спеціалістів виділено 71,8 тисячі квот із загального обсягу в 234,9 тисячі для іноземців.

При цьому російський бізнес розглядає можливість розширення співпраці з Непалом, В’єтнамом і Бангладеш, аби компенсувати кадровий дефіцит у будівельній галузі, торгівлі та сфері послуг.

Однак за офіційними програмами приховується інша сторона — системне порушення трудових прав. Найбільш показовим є приклад громадян Північної Кореї, які формально прибувають до росії як "студенти на практиці", але фактично працюють у виснажливих умовах, що порушує санкції ООН.

Їхня зарплата часто розподіляється між владою КНДР і російськими компаніями.

Водночас уряд намагається задіяти внутрішні ресурси — спростив правила працевлаштування для неповнолітніх і відновив індексацію пенсій працюючим пенсіонерам. Проте голова Центробанку Ельвіра Набіулліна визнала, що дефіцит кадрів залишиться через «структурні зміни» в економіці.

Парадокс ситуації підсилює антиміграційна політика регіонів: у Новосибірській області іноземцям заборонили працювати в їдальнях, спортивних закладах і вантажоперевезеннях. Також МВС почало збирати дані про дітей мігрантів, які не змогли вступити до шкіл через незнання мови.

Таким чином, росія дедалі більше залежить від іноземної робочої сили, водночас створюючи умови, що наближаються до легалізованого трудового рабства.