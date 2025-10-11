Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Розвідка: Росія легалізує трудове рабство

Кількість трудових мігрантів з Індії до Росії зросла у 22 рази.

Розвідка: Росія легалізує трудове рабство
Фото: СЗРУ

За останні п’ять років кількість громадян Індії, які прибувають до росії з метою працевлаштування, зросла у 22 рази. 

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Якщо у 2020 році було зафіксовано лише 813 таких в’їздів, то у 2025-му їхня кількість перевищила 17,7 тисячі. Така динаміка пов’язана з гострим дефіцитом робочої сили у росії — насамперед у будівництві, промисловості та сільському господарстві, де щороку з аграрного сектору вибуває близько 150 тисяч працівників.

Після обмежень для мігрантів із країн СНД Москва почала активно залучати працівників із Південної Азії. У 2025 році для індійських спеціалістів виділено 71,8 тисячі квот із загального обсягу в 234,9 тисячі для іноземців. 

При цьому російський бізнес розглядає можливість розширення співпраці з Непалом, В’єтнамом і Бангладеш, аби компенсувати кадровий дефіцит у будівельній галузі, торгівлі та сфері послуг.

Однак за офіційними програмами приховується інша сторона — системне порушення трудових прав. Найбільш показовим є приклад громадян Північної Кореї, які формально прибувають до росії як "студенти на практиці", але фактично працюють у виснажливих умовах, що порушує санкції ООН. 

Їхня зарплата часто розподіляється між владою КНДР і російськими компаніями.

Водночас уряд намагається задіяти внутрішні ресурси — спростив правила працевлаштування для неповнолітніх і відновив індексацію пенсій працюючим пенсіонерам. Проте голова Центробанку Ельвіра Набіулліна визнала, що дефіцит кадрів залишиться через «структурні зміни» в економіці.

Парадокс ситуації підсилює антиміграційна політика регіонів: у Новосибірській області іноземцям заборонили працювати в їдальнях, спортивних закладах і вантажоперевезеннях. Також МВС почало збирати дані про дітей мігрантів, які не змогли вступити до шкіл через незнання мови.

Таким чином, росія дедалі більше залежить від іноземної робочої сили, водночас створюючи умови, що наближаються до легалізованого трудового рабства.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies