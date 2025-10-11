Британські винищувачі разом із США та НАТО виконали 12-годинну місію біля кордону з Росією

Літак радіоелектронної розвідки і патрульний морський літак здійснили політ із Арктичного регіону повз Білорусь і Україну.

Два літаки Королівських військово-повітряних сил Великої Британії цього тижня здійснили 12-годинну спільну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання поблизу кордону Росії.

Як пише Reuters, це відбулося на тлі серії недавніх порушень повітряного простору НАТО російськими безпілотниками та літаками.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, це була "масштабна спільна операція".

"Це не лише надає цінну розвідувальну інформацію, що підвищує оперативну обізнаність наших Збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО Путіну та нашим противникам", – додав він.

У рамках місії літак радіоелектронної розвідки RC-135 Rivet Joint і патрульний морський літак P-8A Poseidon здійснили політ із Арктичного регіону повз Білорусь і Україну у четвер, за підтримки заправника ВПС США KC-135.

Британія повідомила, що операцію проведено після порушень повітряного простору країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії та Естонії.

Раніше цього місяця лідери Європейського Союзу підтримали плани щодо посилення оборони блоку від російських дронів.