Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Британські винищувачі разом із США та НАТО виконали 12-годинну місію біля кордону з Росією

Літак радіоелектронної розвідки і патрульний морський літак здійснили політ із Арктичного регіону повз Білорусь і Україну.

Британські винищувачі разом із США та НАТО виконали 12-годинну місію біля кордону з Росією
протичовновий літак Сполучених Штатів “Посейдон” (P-8A Poseidon)

Два літаки Королівських військово-повітряних сил Великої Британії цього тижня здійснили 12-годинну спільну місію разом із силами США та НАТО для патрулювання поблизу кордону Росії.

Як пише Reuters, це відбулося на тлі серії недавніх порушень повітряного простору НАТО російськими безпілотниками та літаками.

За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, це була "масштабна спільна операція". 

"Це не лише надає цінну розвідувальну інформацію, що підвищує оперативну обізнаність наших Збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО Путіну та нашим противникам", – додав він.

У рамках місії літак радіоелектронної розвідки RC-135 Rivet Joint і патрульний морський літак P-8A Poseidon здійснили політ із Арктичного регіону повз Білорусь і Україну у четвер, за підтримки заправника ВПС США KC-135.

Британія повідомила, що операцію проведено після порушень повітряного простору країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії та Естонії.

Раніше цього місяця лідери Європейського Союзу підтримали плани щодо посилення оборони блоку від російських дронів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies