Брекельманс: Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі

Напередодні ВМС Нідерландів супроводили російський підводний човен Новосибірськ та допоміжний буксир "Яков Гребельський" у Північному морі.

Нідерланди посилюють моніторинг за російськими військовими кораблями у Північному морі після інциденту із проходженням підводного човна РФ поблизу територіальних вод країни.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у мережі Х.

"Ми уважно стежимо за російськими кораблями в Північному морі. Наш флот супроводжував російський підводний човен через Північне море за участі корабля Zr. Ms. Luymes та гелікоптера. Таким чином Нідерланди демонструють пильність і запобігають можливій диверсії підводної інфраструктури з боку російських суден", — заявив Бреккельманс.

За інформацією Міноборони Нідерландів, військово-морські сили країни супроводили російський підводний човен Новосибірськ та допоміжний буксир "Яков Гребельський" через Північне море. Обидва кораблі прямували з Середземного моря і ще в протоці Ла-Манш були взяті під ескорт британським військовим кораблем.

Після входу у нідерландські води завдання із супроводу взяло на себе Zr. Ms. Luymes, підтримку кораблю надав морський бойовий гелікоптер NH90.

Супровід тривав до моменту, поки російські кораблі не залишили зону Нідерландів. Як підкреслили в міністерстві оборони, хоча міжнародне право дозволяє мирний прохід у виключній економічній зоні, Нідерланди регулярно супроводжують усі російські військові судна.

"Це демонстрація нашої пильності та рішучості запобігти можливим актам саботажу підводної інфраструктури", — заявили в оборонному відомстві.