«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
ГоловнаСвіт

Брекельманс: Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі

Напередодні ВМС Нідерландів супроводили російський підводний човен Новосибірськ та допоміжний буксир "Яков Гребельський" у Північному морі.

Брекельманс: Нідерланди уважно стежать за російськими кораблями в Північному морі
Підводний човен "Князь Пожарський"
Фото: з відкритих джерел

Нідерланди посилюють моніторинг за російськими військовими кораблями у Північному морі після інциденту із проходженням підводного човна РФ поблизу територіальних вод країни.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у мережі Х.

"Ми уважно стежимо за російськими кораблями в Північному морі. Наш флот супроводжував російський підводний човен через Північне море за участі корабля Zr. Ms. Luymes та гелікоптера. Таким чином Нідерланди демонструють пильність і запобігають можливій диверсії підводної інфраструктури з боку російських суден", — заявив Бреккельманс.

За інформацією Міноборони Нідерландів, військово-морські сили країни супроводили російський підводний човен Новосибірськ та допоміжний буксир "Яков Гребельський" через Північне море. Обидва кораблі прямували з Середземного моря і ще в протоці Ла-Манш були взяті під ескорт британським військовим кораблем.

Після входу у нідерландські води завдання із супроводу взяло на себе Zr. Ms. Luymes, підтримку кораблю надав морський бойовий гелікоптер NH90.

Супровід тривав до моменту, поки російські кораблі не залишили зону Нідерландів. Як підкреслили в міністерстві оборони, хоча міжнародне право дозволяє мирний прохід у виключній економічній зоні, Нідерланди регулярно супроводжують усі російські військові судна.

"Це демонстрація нашої пильності та рішучості запобігти можливим актам саботажу підводної інфраструктури", — заявили в оборонному відомстві.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies