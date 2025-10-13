Прем’єр-міністр Франції Лекорню представив склад свого другого уряду

Ультраправе “Національне об'єднання” та ультраліва “Нескорена Франція” вже чітко заявили, що проголосують проти уряду.

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню представив склад свого нового уряду вчора ввечері, лише через два дні після повторного призначення.

Про це повідомляє Politico.

Новий кабінет складається як з державних службовців, так і з політиків, зокрема тих, кого Лекорню вже пропонував під час першої, невдалої спроби сформувати уряд минулого тижня. Невдоволення щодо того складу уряду змусило 39-річного прем'єр-міністра подати у відставку лише через 14 годин після призначення, що втягнуло Францію в кризу.

Серед тих, хто залишився на посадах, є міністр юстиції Жеральд Дарманен, міністр бюджету Амелі де Моншален та міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, центристи, які обіймають свої посади з початку року. Ролан Леськюр, союзник президента Еммануеля Макрона, якого було призначено міністром економіки та фінансів у “невдалому уряді” Лекорню, також залишиться на посаді.

Перед Леськюром стоїть складне завдання ухвалити бюджет на наступний рік, одночасно скорочуючи величезний дефіцит державних витрат Франції, який викликає занепокоєння у фінансових ринках та міжнародних організаціях. Очікується, що Лекорню представить свої бюджетні плани на наступний рік вже сьогодні і окреслить свої політичні пріоритети у промові перед французьким парламентом найближчими днями.

Консерваторка Катрін Вотрен, яка обіймала посаду міністра охорони здоров'я та праці за колишнього прем'єр-міністра Франсуа Байру, є новим міністром збройних сил.

Начальник поліції Парижа Лоран Нюньєс обійме посаду міністра внутрішніх справ, яку раніше обіймав лідер консерваторів Брюуно Ретайо, який не входить до складу нового уряду.

“Як довго протримається цей уряд, ще належить побачити”, ‒ підкреслює Politico.

Хто проти і за нового уряду

Ультраправе “Національне об'єднання” та ультраліва “Нескорена Франція” вже чітко заявили, що проголосують проти уряду. Разом вони контролюють понад третину місць у Національних зборах Франції ‒ впливовішій нижній палаті парламенту.

Соціалістична партія, чия формальна підтримка буде ключовою для виживання уряду Лекорню, заявила, що вирішить, чи ухвалить рішення новий уряд, залежно від конкретних пропозицій прем’єра, особливо щодо можливого призупинення суперечливої пенсійної реформи Макрона, яка викликала масштабні протести.