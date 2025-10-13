Трамп підписав угоду про припинення вогню в Газі (доповнено)

У місті Шарм-ель-Шейх в Єгипеті відбулося підписання історичної угоди про припинення вогню в Смузі Гази. Документ підписали президент США Дональд Трамп, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, глава Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані.

Про це стало відомо з трансляції саміту у Шарм-ель-Шейху, яку вела адміністрація президента Єгипту, пише Liga.net.

Саме ці чотири країни виступають головними посередниками у процесі мирного врегулювання між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС.

Мирний план Дональда Трампа складається з 20 пунктів. Серед основних положень — поступове виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази, демілітаризація регіону та виключення участі ХАМАС і пов’язаних із ним угрупувань у майбутньому управлінні анклавом.

Перші етапи угоди вже реалізовано: ХАМАС звільнив останніх 20 живих ізраїльських заручників, а Ізраїль вивів свої війська з передових позицій у Газі. В обмін Ізраїль звільнив майже 2 000 палестинських ув’язнених, пише NY Post.

Під час підписання угоди Трамп зазначив: "Це зайняло 3000 років, можете в це повірити? І це витримає", підкреслюючи історичність угоди.

Наступні кроки мирної угоди включають роззброєння ХАМАС, створення тимчасового уряду в Газі та розгортання міжнародних миротворчих сил.

Після підписання угоди Трамп відвідав Ізраїль, де виступив у Кнесеті, заявивши про завершення війни в Газі та закликав палестинців обрати мир замість насильства.

У саміті в Шарм-ель-Шейху взяли участь понад 20 світових лідерів, які висловили підтримку новому плану мирного врегулювання.