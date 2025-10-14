Правозахисники закликають Францію призупинити дію договору з Британією про обмін мігрантами

П'ятнадцять французьких та британських правозахисних організацій закликають до призупинення дії суперечливої угоди “один за одного” щодо мігрантів між Лондоном і Парижем.

Про це пише The Guardian.

Відповідний юридичний позов подано у Франції.

Угода, підписана Великою Британією та Францією у липні, передбачає, що один шукач притулку, який прибуває до Сполученого Королівства з Франції на невеликому човні, буде відправлений назад ‒ в обмін на іншого, обраного у Франції для переїзду до Великої Британії.

Серед тих, хто підтримує цей позов, є “Utopia 56”, “Auberge des Migrants”, “Secours Catholique” та “Doctors of the World”. Один з позивачів, французький адвокат Ліонель Крюзо заявив, що угода не гарантує повністю врахування конкретної ситуації шукача притулку. Крім того, підхід “один за одного” видається дуже сумнівним і недостатньо поважає принцип людської гідності.

За словами юриста, угода порушує французьку конституцію. Крюзо підкреслює, що перед набуттям чинності договір мав бути ратифікований парламентом, але “парламент не мав можливості його розглянути”.

Позов подали та тлі 25 скарг від шукачів притулку, яких повернули до Франції відповідно до умов умови. У спільній заяві, яку отримав Guardian, вони повідомили, що живуть у “надзвичайно складних та небезпечних умовах”. Йдеться про “неадекватне житло” та брак доступу до належної медичної допомоги.

Загалом до Франції вже повернули 26 мігрантів, які втекли з низки зон конфлікту, зокрема Еритреї та Ірану. Один зник у Франції невдовзі після повернення і його місцезнаходження невідоме. Багато з них ‒ підлітки або молоді люди, яким близько 20 років.

Шукачі притулку кажуть, що місцева влада зняла у них відбитки пальців, готуючись нібито до примусового вивезення до інших країн ЄС ‒ відповідно до так званої Дублінської конвенції. У межах конвенції країна ЄС може відправляти шукачів притулку назад до іншої, де їх вже зареєстрували. Після Brexit Велика Британія втратила доступ до цього механізму, але завдяки угоді отримала цей доступ опосередковано.