Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
У Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
ФотоУ Львові затримали росіянина, який вступив добровольцем у Сили оборони і міг шпигувати для ворога
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ГоловнаСвіт

Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Медаллю Свободи

Найвища відзнака для цивільних осіб у США.

Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Медаллю Свободи
Трамп передає вдові Чарлі Кірка Медаль Свободи
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі церемонію посмертного нагородження праворадикального активіста Чарлі Кірка Медаллю Свободи - найвищою відзнакою від глави держави, яку може отримати цивільна особа.

Як пише The Guardian, вручення нагороди вдові вбитого прихильника Трампа відбулося в день, коли Кірк міг би відзначати свій 32-ий день народження.

Республіканець у своїй промові назвав подкастера "унікальним і нестримним", а вдова Кірка Еріка заявила, що її чоловік "тепер носить корону праведного мученика", а, якби залишився живим, міг би колись балотуватися у президенти. 

Чарлі Кірк практикував публічні дебати, під час яких просував ультраправу ідеологію нетерпимості до ЛГБТК+ спільноти, абортів і навіть Акту про громадянські права 1964 року. Він також транслював проросійські наративи щодо війни в Україні. Активіста застрелили під час заходу у штаті Юта. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies