Трамп посмертно нагородив Чарлі Кірка Медаллю Свободи

Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі церемонію посмертного нагородження праворадикального активіста Чарлі Кірка Медаллю Свободи - найвищою відзнакою від глави держави, яку може отримати цивільна особа.

Як пише The Guardian, вручення нагороди вдові вбитого прихильника Трампа відбулося в день, коли Кірк міг би відзначати свій 32-ий день народження.

Республіканець у своїй промові назвав подкастера "унікальним і нестримним", а вдова Кірка Еріка заявила, що її чоловік "тепер носить корону праведного мученика", а, якби залишився живим, міг би колись балотуватися у президенти.

Чарлі Кірк практикував публічні дебати, під час яких просував ультраправу ідеологію нетерпимості до ЛГБТК+ спільноти, абортів і навіть Акту про громадянські права 1964 року. Він також транслював проросійські наративи щодо війни в Україні. Активіста застрелили під час заходу у штаті Юта.