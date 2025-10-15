Велика Британія та Канада приєднаються до плану ЄС щодо передачі активів РФ на підтримку України

Йдеться про використання частини майже 300 мільярдів доларів російських державних активів, заморожених у країнах "Великої сімки"

Велика Британія та Канада приєднаються до плану Європейського Союзу, який передбачає використання частини майже 300 мільярдів доларів російських державних активів, заморожених у країнах "Великої сімки", для підтримки України.

Як пише Bloomberg, союзники Європи наближаються до погодження механізму, який дозволить надавати Україні кредити без формального вилучення активів, і вважають це важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності країни.

Кредити допоможуть Україні купувати зброю, у тому числі в США. Вони також мають більше підтримати українську економіку.

За даними британського МЗС за березень, санкції Великої Британії заморозили понад 25 мільярдів фунтів стерлінгів (33,3 млрд дол.), тоді як ЄС утримує близько 200 мільярдів євро (232 млрд дол.).

Поки що кошти, які надходять Україні з цих активів, обмежуються лише прибутками та відсотками, отриманими від їхнього розміщення. Більшість активів зберігаються у бельгійській кліринговій компанії Euroclear, через що Бельгія та деякі інші країни виявляють стриманість.

Бельгія наполягає на створенні страхового механізму, щоб у разі можливих майбутніх претензій Росії мати фінансові гарантії. За пропозицією, ЄС або окрема група держав-членів надасть Euroclear гарантії для покриття можливих юридичних ризиків.

ЄС сподівається на домовленість щодо використання активів наступного тижня у Брюсселі, після чого розпочне роботу над механізмом для виділення коштів до середини наступного року.

Міністри фінансів країн G7 обговорять цей план цього тижня у Вашингтоні під час щорічних зборів Міжнародного валютного фонду, а також розглянуть нові спільні санкції, спрямовані на російський енергетичний сектор, компанії, які підтримують торгівлю російською нафтою, та треті країни, що її купують.