Лідери Британії, Франції та Німеччини домовилися просувати ініціативи з використання заморожених активів РФ для України

Стармер, Макрон та Мерц на борту потяга до України

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини під час телефонної розмови домовились просувати ініціативу щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це ідеться у повідомленні британського уряду.

Президент Франції Емманюель Макрон, прмеєр Британії Кір Стармер та канцлер ФРН Фрідріх Мерц засудили ескалацію з боку РФ та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Москву.

"З цією метою ми готові просуватися у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки збройних сил України та таким чином посадити Росію за стіл переговорів. Ми прагнемо зробити це у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки", ідеться у повідомленні.

Лідери держав домовилися розробляти подальші "сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту".

Також, під час телефонної розмови лідерів країн було відзначено угоду про припинення вогню у Смузі Гази. Лідери готові підтримати подальші переговори щодо наступних етапів мирного плану та зробити свій внесок у нього.