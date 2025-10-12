Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Куба заперечує участь своїх громадян у війні РФ проти України

У Кубі стверджують, їхні громадяни були завербовані організаціями за межами країни.

Міністерство закордонних справ Республіки Куба категорично відкидає звинувачення щодо участі кубинських солдатів у війні Росії проти України. 

Про це ідеться у заяві МЗС Куби.

У відомстві наголосили, що подібні твердження, які поширюють уряд США та низка медіа з 2023 року, є наклепницькими.

"Куба не бере участі у збройному конфлікті в Україні й не направляє до нього своїх військовослужбовців — ні до України, ні до будь-якої іншої країни", — йдеться в заяві МЗС.

Водночас уряд визнав, що не має точних даних про кубинців, які могли добровільно вступити до армій обох сторін конфлікту. При цьому було підкреслено, що такі дії не мають жодного стосунку до кубинської держави.

Куба дотримується політики «нульової терпимості» до найманства, торгівлі людьми та участі своїх громадян у збройних конфліктах за кордоном, зазначили в МЗС. За подібні злочини передбачено суворе покарання.

Після перших повідомлень про участь кубинців у бойових діях у вересні 2023 року влада розпочала кримінальні провадження та нейтралізувала канали вербування. 

За даними міністерства, суди вже провели дев’ять процесів. За 8-ма з них ухвалено вироки для 26 осіб, яким присуджено від п’яти до чотирнадцяти років позбавлення волі.

Кубинці, як і громадяни інших країн, були завербовані організаціями за межами країни, стверджують у МЗС.

"Уряд США не надав і не зможе надати жодного доказу на підтримку своїх безпідставних і брехливих звинувачень у цій новій наклепницькій кампанії проти Куби", – резюмували в міністерстві.
﻿
