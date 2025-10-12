FT: Пентагон планує закупівлю рідкісноземельних мінералів на $1 млрд для протидії домінуванню Китаю

Міністерство оборони США має намір закупити до 1 млрд доларів рідкісноземельних мінералів, розширюючи глобальне накопичення стратегічних ресурсів, щоб протистояти домінуванню Китаю у постачанні металів, важливих для оборонної промисловості, пише FT.

Згідно з публічними документами Агентства логістики оборони (DLA) Пентагону, прискорена програма поповнення національних запасів була ініційована адміністрацією Трампа. Вона стала відповіддю на обмеження експорту багатьох матеріалів з Китаю, який контролює ланцюги постачання критичних мінералів і постійних магнітів, необхідних для технологій від смартфонів до винищувачів.

"Вони (Пентагон, - ред.) надзвичайно сфокусовані на накопиченні запасів. Вони активно шукають нові джерела різних руд, потрібних для оборонних виробів," – зазначив колишній високопосадовець оборонного відомства.

Інший колишній посадовець додав, що дії Пентагону є прискоренням порівняно з попередніми заходами щодо накопичення запасів.

Цього тижня Пекін оголосив масштабні нові обмеження на експорт рідкоземельних металів та суміжних технологій.

У відповідь Дональд Трамп повідомив, що скасовує заплановану зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також анонсував 100% тариф на китайський імпорт.

"Не можна дозволяти Китаю утримувати світ у "полоні", але, здається, саме такою була їхня стратегія", – сказав Трамп.

Рідкісноземельні мінерали є пріоритетом для Пентагону, адже вони необхідні для майже всіх видів озброєнь, а також для технологій, таких як радари та системи виявлення ракет.

За останні роки активність Пентагону у поповненні запасів різко зросла, і деякі з металів, які він прагне закупити, раніше взагалі не зберігалися.

"Здатність Китаю обмежити постачання цих критичних мінералів мала б прямий і відчутний вплив на здатність США забезпечити високотехнологічні можливості у будь-якій стратегічній конкуренції чи конфлікті", – зазначає Стейфані Барна, юристка з Covington & Burling.

Серед останніх запитів DLA:

до $500 млн кобальту;

до $245 млн сурми у компанії US Antimony Corporation;

до $100 млн танталу у невідомої американської компанії;

до $45 млн скандію у Rio Tinto та APL Engineered Materials.

"Уряд усвідомлює критичність цих матеріалів і хоче підтримати наявні внутрішні потужності," – зазначив представник сектору.

Активи DLA включають десятки сплавів, металів, рідкоземельних елементів, руд та дорогоцінних металів, розташованих на складах по всій країні. Вартість активів на 2023 рік оцінювалась у 1,3 млрд дол. Матеріали можуть бути використані лише за рішенням президента у разі війни або при необхідності для національної оборони.

Ціни на деякі метали вже різко зросли:

германій подорожчав на тлі скорочення експорту з Китаю;

ціна триоксиду сурми майже подвоїлася за рік;

автомобільні компанії відчули дефіцит рідкоземельних матеріалів через обмеження Китаю.

Закон One Big Beautiful Bill (OBBA) передбачає 7,5 млрд дол на критичні мінерали, включно з 2 млрд доларів для поповнення національних запасів до кінця 2026 – початку 2027 року, $5 млрд на інвестиції Пентагону в ланцюги постачання критичних мінералів та $500 млн для кредитної програми Пентагону для стимулювання інвестицій.

За словами колишніх посадовців, кілька офісів, що займаються критичними мінералами, зараз “забезпечені коштами” після ухвалення OBBA.

Аналітики Jefferies відзначили, що угода з Rio Tinto на близько 6 тонн оксиду скандію була укладена за ціною, "вищою за ринкові очікування". Глобальне споживання скандію оцінюється у 30–40 тонн, при цьому Китай є провідним виробником.

DLA також розглядає можливість закупівлі рідкоземельних металів, вольфраму, висмуту та індію. Запити DLA на великі обсяги викликали здивування у ринкових учасників, адже у багатьох випадках вони перевищують річне виробництво та імпорт США.

"Важко уявити ситуацію, де постачання з не-Китаю не зазнало б тиску через обсяги, які шукає DLA", – зазначає Соломон Сефай, Fastmarkets.

DLA планує закупівлю 222 тонн індію, при тому, що споживання США у 2024 році складало близько 250 тонн.