Макрон заявив,що продовжить працювати попри заклики до відставки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що продовжить виконувати свої обов’язки, щоб гарантувати стабільність у країні, попри численні заклики опозиції до його відставки на тлі найглибшої політичної кризи у Франції за останні десятиліття.

Французького лідера цитує Reuters.

"Ніколи не забувайте, що мандат, який мені дав французький народ, — це служити, служити й ще раз служити. Відповідати на запитання, які хвилюють французів щодня, і робити все можливе для незалежності Франції", – сказав Макрон журналістам у Єгипті.

Його заява пролунала лише через кілька днів після того, як він повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром.

"Це єдине, що має значення. Решта – справа уряду. Я продовжу забезпечувати стабільність", – додав Макрон, чий другий і останній президентський термін завершується у 2027 році.