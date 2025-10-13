Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Макрон заявив,що продовжить працювати попри заклики до відставки

Він нагадав, що мандатом його наділив французький народ. 

Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що продовжить виконувати свої обов’язки, щоб гарантувати стабільність у країні, попри численні заклики опозиції до його відставки на тлі найглибшої політичної кризи у Франції за останні десятиліття.

Французького лідера цитує Reuters. 

"Ніколи не забувайте, що мандат, який мені дав французький народ, — це служити, служити й ще раз служити. Відповідати на запитання, які хвилюють французів щодня, і робити все можливе для незалежності Франції", – сказав Макрон журналістам у Єгипті. 

Його заява пролунала лише через кілька днів після того, як він повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром.

"Це єдине, що має значення. Решта – справа уряду. Я продовжу забезпечувати стабільність", – додав Макрон, чий другий і останній президентський термін завершується у 2027 році.

  • Колишній прем’єр-міністр Франції та соратник діючого президента Еммануеля Макрона Едуар Філіпп закликав його піти у відставку і провести вибори раніше, ніж заплановано на 2027 рік.
  • Це сталося на тлі політичної кризи у країні. Раніше прем’єр-міністр Франції Себастіян Лекорню подав заяву про відставку, але Макрон його повернув у крісло очільника уряду. 
  • Лекорню вже представив свій новий уряд, який переважно складається із тих самих політиків. 
