Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Прем'єр Пакистану: я хотів би номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

Шахбаз Шариф вважає, що Трамп врятував мільйони життів.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф прокоментував висування президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, передає Укрінформ.

“Я хотів би номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру, оскільки я щиро вважаю, що він найщиріший і найчудовіший кандидат”, – зазначив Шариф у Єгипті, де відбулося підписання угоди про припинення вогню в Смузі Гази.

Він наголосив, що президент США зробив надзвичайний внесок у справу миру в усьому світі та вже врятував мільйони життів, у тому числі в регіоні, де розташовані Індія і Пакистан, а також у Смузі Гази.
