Прем'єр Пакистану: я хотів би номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф прокоментував висування президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, передає Укрінформ.

“Я хотів би номінувати цього великого президента на Нобелівську премію миру, оскільки я щиро вважаю, що він найщиріший і найчудовіший кандидат”, – зазначив Шариф у Єгипті, де відбулося підписання угоди про припинення вогню в Смузі Гази.

Він наголосив, що президент США зробив надзвичайний внесок у справу миру в усьому світі та вже врятував мільйони життів, у тому числі в регіоні, де розташовані Індія і Пакистан, а також у Смузі Гази.