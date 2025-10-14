Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сім країн-союзниць із НАТО оголосять про внески у PURL на засіданні "Рамштайну"

Шість держав Альянсу вже оголосили про свої внески, але Україна працює над тим, щоб їх збільшити.

Сім країн-союзниць із НАТО оголосять про внески у PURL на засіданні "Рамштайну"
Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Офіс президента

На найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очікується заява семи країн-союзниць про їхні внески у ініціативу PURL.

Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, передає «Європейська правда».

За словами дипломатки, фінансування від PURL є одним із ключових пріоритетів української сторони.

«PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше сім країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність», — зазначила Гетьманчук.

Посол нагадала, що шість держав НАТО вже оголосили про свої внески, але Україна працює над тим, щоб їх збільшити.

«Ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюся, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок у PURL, але готові зробити повторний уже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного», — додала Гетьманчук.

  • Завтра, 15 жовтня, Велика Британія і Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.
  • Останнє засідання відбулося 9 вересня у Лондоні. 
  • Тоді озвучили ключові домовленості з Євросоюзом, зокрема зобов’язання передати 2 млн боєприпасів, можливість спрямування 6,6 млрд євро з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України, інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE та наближення 4 млрд євро у жовтні та 4 млрд євро у листопаді на підтримку України.
