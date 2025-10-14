Сім країн-союзниць із НАТО оголосять про внески у PURL на засіданні "Рамштайну"

Шість держав Альянсу вже оголосили про свої внески, але Україна працює над тим, щоб їх збільшити.

На найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" очікується заява семи країн-союзниць про їхні внески у ініціативу PURL.

Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, передає «Європейська правда».

За словами дипломатки, фінансування від PURL є одним із ключових пріоритетів української сторони.

«PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі "Рамштайн" щонайменше сім країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність», — зазначила Гетьманчук.

Посол нагадала, що шість держав НАТО вже оголосили про свої внески, але Україна працює над тим, щоб їх збільшити.

«Ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюся, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок у PURL, але готові зробити повторний уже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного», — додала Гетьманчук.