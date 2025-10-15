СЗРУ: Росія вперше змушена імпортувати сірку з-за кордону

У жовтні Росія вперше за тривалий час була змушена закупити 35 тисяч тонн сірки за кордоном за ціною $390 за тонну.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки.

"Імпорт цієї сировини – чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі країни. Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки і яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною через зупинення значної частини виробничих потужностей", — кажуть у розвідці.

За останні роки обсяги експорту сірки з Росії обвалилися з 3,9 млн тонн у 2019 році до 1,04 млн тонн у 2024-му. А вже цього року ситуація ще гірша – за вісім місяців виробництво технічної сірки скоротилося на 11,2 %, до 3,17 млн тонн.

Станом на 15 вересня понад 25 % загальної потужності російських нафтопереробних заводів простоювало: це 1,86 млн барелів на добу з 6,8 млн. Також вийшов із ладу Астраханський газопереробний завод – ключовий виробник сірки для вибухових речовин.

У СЗРУ відзначають, що Росія, яка ще донедавна експортувала сірку, тепер змушена її імпортувати, втрачаючи контроль над критично важливими для промисловості галузями.