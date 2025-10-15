Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Норвегія виділить 2 мільярди крон на новий пакет військової допомоги Україні

Ідеться про поповнення до ініціативи PURL.

Норвегія виділить 2 мільярди крон на новий пакет військової допомоги Україні
Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стере
Фото: EPA/UPG

Норвегія приєднається до європейських країн, які фінансують новий пакет військової допомоги Україні, що включатиме американське озброєння. 

Про це йдеться на норвезькому урядовому сайті.

Як заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере, уряд планує виділити 2 мільярди норвезьких крон на підтримку ініціативи, яку координує НАТО.

«Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у боротьбі за захист від Росії. Має велике значення, що кілька країн об’єднуються, щоб профінансувати задоволення військових потреб України. Ми долучаємось до цього пакета, щоб забезпечити постачання найнеобхіднішого оборонного обладнання», – сказав Стере.

Раніше Норвегія вже надала 1,5 мільярда крон у межах попереднього пакета за програмою PURL.

«Важливо, щоб європейські країни діяли спільно і продовжували підтримувати Україну, фінансуючи постачання дронів, артилерії та систем ППО. За механізмом PURL США надають НАТО списки доступного озброєння, а союзники, зокрема Норвегія, виділяють кошти на його закупівлю для України», – зазначив міністр оборони Тор Сандвік.

НАТО координує відправлення обладнання, щоб воно швидко прибувало до України. Через міркування безпеки зміст окремих партій не розкривають.

«Норвегія вже профінансувала два такі пакети, і уряд працює над тим, щоб якнайбільше союзників долучилися до цієї ініціативи. Обладнання допомагає українцям ефективніше захищати лінію фронту та критичну інфраструктуру. Підтримка України — це також внесок у безпеку Норвегії та всієї Європи», – наголосив Сандвік.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Норвегія вже надала Україні понад 100 мільярдів крон військової допомоги в межах різних домовленостей. 
  • Навесні 2025 року парламент країни ухвалив рішення про додаткове фінансування на 50 мільярдів крон, збільшивши загальну підтримку на цей рік до 72,5 мільярда крон у межах програми Nansen Support Programme for Ukraine.
  • 15 жовтня також стало відомо, що пакет підтримки виділить і Німеччина.
  • До речі, більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ. Таку заяву зробив на брифінгу в штаб-квартирі Альянсу генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
﻿
