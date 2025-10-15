Норвегія виділить 2 мільярди крон на новий пакет військової допомоги Україні

Норвегія приєднається до європейських країн, які фінансують новий пакет військової допомоги Україні, що включатиме американське озброєння.

Про це йдеться на норвезькому урядовому сайті.

Як заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере, уряд планує виділити 2 мільярди норвезьких крон на підтримку ініціативи, яку координує НАТО.

«Україна залежить від постійної військової та цивільної підтримки у боротьбі за захист від Росії. Має велике значення, що кілька країн об’єднуються, щоб профінансувати задоволення військових потреб України. Ми долучаємось до цього пакета, щоб забезпечити постачання найнеобхіднішого оборонного обладнання», – сказав Стере.

Раніше Норвегія вже надала 1,5 мільярда крон у межах попереднього пакета за програмою PURL.

«Важливо, щоб європейські країни діяли спільно і продовжували підтримувати Україну, фінансуючи постачання дронів, артилерії та систем ППО. За механізмом PURL США надають НАТО списки доступного озброєння, а союзники, зокрема Норвегія, виділяють кошти на його закупівлю для України», – зазначив міністр оборони Тор Сандвік.

НАТО координує відправлення обладнання, щоб воно швидко прибувало до України. Через міркування безпеки зміст окремих партій не розкривають.

«Норвегія вже профінансувала два такі пакети, і уряд працює над тим, щоб якнайбільше союзників долучилися до цієї ініціативи. Обладнання допомагає українцям ефективніше захищати лінію фронту та критичну інфраструктуру. Підтримка України — це також внесок у безпеку Норвегії та всієї Європи», – наголосив Сандвік.