Німецькі політики закликають зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю після мирної угоди

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, пише Politico.
У серпні Берлін частково призупинив постачання зброї Ізраїлю, заборонивши експорт озброєнь, які могли бути використані в Смузі Гази. Відтоді нові дозволи на постачання не видавали.
Тепер, коли Ізраїль припинив бойові дії, лідери парламентської групи ХДС/ХСС закликали змінити цю політику.
Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн заявив журналістам, що «санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно». Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалить Федеральна рада безпеки — урядовий комітет, що визначає політику в сфері національної безпеки.
- Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС цього тижня уклали мирну угоду за посередництва США, поклавши край дворічному конфлікту, під час якого загинули понад 60 тисяч палестинців.
- Німеччина, яка є одним із найпослідовніших союзників Ізраїлю, останнім часом посилила критику його військових дій. Водночас канцлер Мерц утримався від підтримки пропозицій ЄС щодо санкцій проти Ізраїлю.
- Єврокомісія раніше запропонувала часткове призупинення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем і санкції проти двох ультраправих міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу. Проте Брюссель допускає можливість перегляду цих заходів залежно від розвитку ситуації в Газі. Питання планують обговорити 20 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.