Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Німецькі політики закликають зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю після мирної угоди

Це стало можливим після того, як Ізраїль припинив бойові дії.

Німецькі політики закликають зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю після мирної угоди
Бундестаг
Фото: IW

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, пише Politico.

У серпні Берлін частково призупинив постачання зброї Ізраїлю, заборонивши експорт озброєнь, які могли бути використані в Смузі Гази. Відтоді нові дозволи на постачання не видавали.

Тепер, коли Ізраїль припинив бойові дії, лідери парламентської групи ХДС/ХСС закликали змінити цю політику.

Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн заявив журналістам, що «санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно». Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалить Федеральна рада безпеки — урядовий комітет, що визначає політику в сфері національної безпеки.

  • Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС цього тижня уклали мирну угоду за посередництва США, поклавши край дворічному конфлікту, під час якого загинули понад 60 тисяч палестинців.
  • Німеччина, яка є одним із найпослідовніших союзників Ізраїлю, останнім часом посилила критику його військових дій. Водночас канцлер Мерц утримався від підтримки пропозицій ЄС щодо санкцій проти Ізраїлю.
  • Єврокомісія раніше запропонувала часткове призупинення Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем і санкції проти двох ультраправих міністрів уряду Біньяміна Нетаньягу. Проте Брюссель допускає можливість перегляду цих заходів залежно від розвитку ситуації в Газі. Питання планують обговорити 20 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
