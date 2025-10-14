Німецькі політики закликають зняти заборону на експорт зброї до Ізраїлю після мирної угоди

Це стало можливим після того, як Ізраїль припинив бойові дії.

Двоє провідних депутатів із правлячої коаліції канцлера Фрідріха Мерца закликали уряд Німеччини скасувати обмеження на експорт зброї до Ізраїлю після досягнення мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС, пише Politico.

У серпні Берлін частково призупинив постачання зброї Ізраїлю, заборонивши експорт озброєнь, які могли бути використані в Смузі Гази. Відтоді нові дозволи на постачання не видавали.

Тепер, коли Ізраїль припинив бойові дії, лідери парламентської групи ХДС/ХСС закликали змінити цю політику.

Очільник парламентської групи ХСС Олександр Хоффманн заявив журналістам, що «санкції проти Ізраїлю слід зняти негайно». Його підтримав представник ХДС Єнс Шпан, який зазначив, що остаточне рішення ухвалить Федеральна рада безпеки — урядовий комітет, що визначає політику в сфері національної безпеки.