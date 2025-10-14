Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Посол України при НАТО: США більше не обмежують європейців у військовій допомозі Україні

За президентства Джо Байдена діяв «ліміт» на підтримку Києва.

Посол України при НАТО: США більше не обмежують європейців у військовій допомозі Україні
Альона Гетьманчук
Фото: Олександр Попенко

США змінили підхід до участі європейських партнерів у підтримці Збройних сил України — тепер Вашингтон більше не встановлює для них обмежень щодо обсягів військової допомоги.

Про це під час зустрічі з журналістами в Брюсселі повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук, передає «Європейська правда».

За словами дипломатки, нова адміністрація США не запроваджує «стелі допомоги» для союзників, як це робила адміністрація Джо Байдена.

«За Байдена європейським союзникам виставлялася певна стеля у форматах допомоги, і інші країни мали впиратись у цю стелю, але в жодному разі не перестрибувати її. Зараз навпаки — адміністрація Трампа заохочує європейців показати, що вони готові зробити для власної безпеки і в питаннях підтримки України», — пояснила Гетьманчук.

Водночас вона підкреслила, що європейські постачання зброї не можуть повністю замінити американську військову підтримку, адже США мають унікальні види озброєнь і значно більші запаси.

«У США є озброєння, які не можуть перекрити інші країни — або за типом, або за кількістю та доступністю, щоби воно вже було на складах і було доставлене до України швидко», — пояснила дипломатка.

За її словами, під час контактів із партнерами, зокрема, на зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, на яку запрошений також міністр оброни України Денис Шмигаль, Київ робить пріоритетним питання фінансування закупівлі зброї в США за програмою PURL.

«І коли європейські партнери бачать, що по деяких позиціях через PURL ми закриваємо 90% чи навіть більше, то для них це серйозний аргумент розглянути свій внесок у цю ініціативу», — додала посол.

  • Завтра, 15 жовтня, Велика Британія і Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.
  • Гетьманчук повідомила, що очікується заява семи країн-союзниць про їхні внески у ініціативу PURL.
