Президент Мадагаскару розпустив парламент на тлі спроб імпічменту

Андрі Раджоеліна прагне втриматися на посаді в умовах посилення на острові антиурядових протестів, до яких приєдналася частина армії.

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна розпустив парламент після того, як опозиційні законодавці почали вимагати його імпічменту, пише Bloomberg.

Президент прагне втриматися на тлі посилення антиурядових протестів у країні, до яких приєдналася частина армії. Демонстранти вимагають відставки очільника країни.

Раджоеліна зробив цю заяву після того, як повідомив, що переховувався через ймовірну змову з метою вбивства. Він додав, що відкриває двері до діалогу для подолання кризи. Вчора стало відомо, що Радзоеліну евакуювали з країни французьким військовим літаком.

У вересні на Мадагаскарі спалахнули демонстрації через нестачу води та електроенергії, що призвело до вуличних мітингів за участі тисяч людей та зіткнень із силами безпеки, внаслідок яких загинуло щонайменше 22 людини.

Обурення через відсутність базових послуг та корупцію в уряді віддзеркалює хвилю невдоволення керівними елітами в таких країнах, як Марокко, Індонезія, Непал і Кенія.

Як інформують місцеві ЗМІ, сьогодні в Антананаріву, столиці Мадагаскару, ситуація залишається спокійною, протестувальники перебувають на вулицях, але сутичок з протестувальниками наразі не зафіксовано.

Поки що незрозуміло, яких наслідків матиме оголошення Раджоеліни про негайний розпуск парламенту. Опозиція вимагає його імпічменту, однак це залежить від позиції депутатів керівної партії, яка має більшість у парламенті.