Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

Президент Мадагаскару розпустив парламент на тлі спроб імпічменту

Андрі Раджоеліна прагне втриматися на посаді в умовах посилення на острові антиурядових протестів, до яких приєдналася частина армії.

Президент Мадагаскару розпустив парламент на тлі спроб імпічменту
Протести у Мадагаскарі
Фото: EPA/UPG

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна розпустив парламент після того, як опозиційні законодавці почали вимагати його імпічменту, пише Bloomberg.

Президент прагне втриматися на тлі посилення антиурядових протестів у країні, до яких приєдналася частина армії. Демонстранти вимагають відставки очільника країни. 

Раджоеліна зробив цю заяву після того, як повідомив, що переховувався через ймовірну змову з метою вбивства. Він додав, що відкриває двері до діалогу для подолання кризи. Вчора стало відомо, що Радзоеліну евакуювали з країни французьким військовим літаком.

У вересні на Мадагаскарі спалахнули демонстрації через нестачу води та електроенергії, що призвело до вуличних мітингів за участі тисяч людей та зіткнень із силами безпеки, внаслідок яких загинуло щонайменше 22 людини. 

Обурення через відсутність базових послуг та корупцію в уряді віддзеркалює хвилю невдоволення керівними елітами в таких країнах, як Марокко, Індонезія, Непал і Кенія.

Як інформують місцеві ЗМІ, сьогодні в Антананаріву, столиці Мадагаскару, ситуація залишається спокійною, протестувальники перебувають на вулицях, але сутичок з протестувальниками наразі не зафіксовано.

Поки що незрозуміло, яких наслідків матиме оголошення Раджоеліни про негайний розпуск парламенту. Опозиція вимагає його імпічменту, однак це залежить від позиції депутатів керівної партії, яка має більшість у парламенті.

  • Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Радзуеліни.
  • Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.
  • CAPSAT засудив застосування сили спецслужбами під час нещодавніх протестів у столиці. Тоді ж дня адміністрація президента запевнила, що Раджоеліна та новий прем’єр-міністр ‒ генерал армії, призначений минулого тижня ‒ контролюють ситуацію. 
  • 12 жовтня адміністрація Раджеоліни заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділу Capsat. Цей підрозділ у 2009 році підтримав його прихід до влади.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies