Президента Мадагаскару евакуювали з країни на тлі протестів, - ЗМІ

Президента Мадагаскару Андрі Радзуеліна евакуювали з країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів та заколоту у війську.
Про це повідомляє радіостанція RFI.
Зазначається, що евакуацію здійснили після домовленості між президентом Мадагаскару та президентом Франції Емманюелем Макроном.
Водночас у Парижі наголосили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.
Напередодні, 12 жовтня, адміністрація Радзуеліна заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділу Capsat - того самого, який у 2009 році підтримав його прихід до влади.
- Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Радзуеліни.
- Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.
- CAPSAT засудив застосування сили спецслужбами під час нещодавніх протестів у столиці. Тоді ж дня адміністрація президента запевнила, що Раджоеліна та новий прем’єр-міністр ‒ генерал армії, призначений минулого тижня ‒ контролюють ситуацію.