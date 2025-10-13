Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Президента Мадагаскару евакуювали з країни на тлі протестів, - ЗМІ

У Парижі підкреслили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

Президента Мадагаскару евакуювали з країни на тлі протестів, - ЗМІ
Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна
Фото: EPA/UPG

Президента Мадагаскару Андрі Радзуеліна евакуювали з країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів та заколоту у війську. 

Про це повідомляє радіостанція RFI.

Зазначається, що евакуацію здійснили після домовленості між президентом Мадагаскару та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Водночас у Парижі наголосили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

Напередодні, 12 жовтня, адміністрація Радзуеліна заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділу Capsat - того самого, який у 2009 році підтримав його прихід до влади.

  • Протести на Мадагаскарі почалися через масштабні перебої з водопостачанням та електроенергією, але швидко переросли в загальнонаціональний рух із вимогою відставки президента Радзуеліни.
  • Сили безпеки застосовували силу для розгону демонстрантів, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і захопила контроль над жандармерією.
  • CAPSAT засудив застосування сили спецслужбами під час нещодавніх протестів у столиці. Тоді ж дня адміністрація президента запевнила, що Раджоеліна та новий прем’єр-міністр ‒ генерал армії, призначений минулого тижня ‒ контролюють ситуацію. 
