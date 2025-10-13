Президента Мадагаскару евакуювали з країни на тлі протестів, - ЗМІ

У Парижі підкреслили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

Президента Мадагаскару Андрі Радзуеліна евакуювали з країни французьким військовим літаком на тлі масових протестів та заколоту у війську.

Про це повідомляє радіостанція RFI.

Зазначається, що евакуацію здійснили після домовленості між президентом Мадагаскару та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Водночас у Парижі наголосили, що Франція не бере участі у врегулюванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі.

Напередодні, 12 жовтня, адміністрація Радзуеліна заявила про спробу державного перевороту, до якої нібито причетні військові з елітного підрозділу Capsat - того самого, який у 2009 році підтримав його прихід до влади.