Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

В Італії троє карабінерів загинули внаслідок вибуху у будинку

Поліція приїхала, аби примусово виселити з котеджу трьох людей через борги.

В Італії троє карабінерів загинули внаслідок вибуху у будинку
Фото: ansa.it

В Італії троє карабінерів загинули внаслідок вибуху у заміському будинку у провінції Верона. 13 солдатів і поліцейських отримали поранення. 

Про це повідомляє ANSA.

Подія сталася у муніципалітеті Кастель-д’Аццано. 

Попередньо відомо, що поліція приїхала, аби примусово виселити з будинку трьох людей через борги ‒ жінку і двох її братів. Вони забарикадувалися в оселі і випустили газ. Коли правоохоронці відчинили двері, стався вибух і будинок зруйнувався, заблокувавши офіцерів. На місці події були також пожежники, які негайно відреагували, але не змогли врятувати людей.

Поранення дістала жінка, яку затримали разом з братом, третій член родини розшукується. 

Родичі торік вже двічі провокували подібні інциденти: під час прибуття судового виконавця вони відкривали газові балони, погрожуючи вибухом. Тоді трагедії вдалося запобігти.

  • Тиждень тому в одній з квартир багатоповерхівки у Святошинському районі Києва стався вибух, є загиблий та поранений.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies