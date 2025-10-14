В Італії троє карабінерів загинули внаслідок вибуху у будинку

В Італії троє карабінерів загинули внаслідок вибуху у заміському будинку у провінції Верона. 13 солдатів і поліцейських отримали поранення.

Про це повідомляє ANSA.

Подія сталася у муніципалітеті Кастель-д’Аццано.

Попередньо відомо, що поліція приїхала, аби примусово виселити з будинку трьох людей через борги ‒ жінку і двох її братів. Вони забарикадувалися в оселі і випустили газ. Коли правоохоронці відчинили двері, стався вибух і будинок зруйнувався, заблокувавши офіцерів. На місці події були також пожежники, які негайно відреагували, але не змогли врятувати людей.

Поранення дістала жінка, яку затримали разом з братом, третій член родини розшукується.

Родичі торік вже двічі провокували подібні інциденти: під час прибуття судового виконавця вони відкривали газові балони, погрожуючи вибухом. Тоді трагедії вдалося запобігти.