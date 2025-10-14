Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Король Йорданії наполягає на створенні Палестинської Держави

Абдулла ІІ вважає, що без цього "Близький Схід приречений".

Король Йорданії наполягає на створенні Палестинської Держави
Король Абдулла ІІ і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Король Йорданії Абдулла ІІ в інтерв'ю BBC заявив про необхдіність дотримання плану вирішення конфлікту на Близькому Сході, який передбачає створення окремої Палестинської Держави.

За словами монарха, в арабо-ізраїльському конфлікті було чимало невдалих спроб миру. Нинішнє урегулювання за ініціативи президента США Дональда Трампа "не повинно завершуватися лише на Газі". Глава держави закликав Білий дім "дати мир усьому регіону, забезпечивши палестинцям майбутнє".

Ізраїль послідовно заперечує створення незалежної Палестини, вказуючи на Газу як на приклад того, що самоуправління призводить до неспровокованих атак як та, яка відбулася 7 жовтня 2023 року. Король Абдулла ІІ заявив, що він "не вірить жодному слову", яке говорить прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
