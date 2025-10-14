Король Йорданії наполягає на створенні Палестинської Держави

Абдулла ІІ вважає, що без цього "Близький Схід приречений".

Король Йорданії Абдулла ІІ в інтерв'ю BBC заявив про необхдіність дотримання плану вирішення конфлікту на Близькому Сході, який передбачає створення окремої Палестинської Держави.

За словами монарха, в арабо-ізраїльському конфлікті було чимало невдалих спроб миру. Нинішнє урегулювання за ініціативи президента США Дональда Трампа "не повинно завершуватися лише на Газі". Глава держави закликав Білий дім "дати мир усьому регіону, забезпечивши палестинцям майбутнє".

Ізраїль послідовно заперечує створення незалежної Палестини, вказуючи на Газу як на приклад того, що самоуправління призводить до неспровокованих атак як та, яка відбулася 7 жовтня 2023 року. Король Абдулла ІІ заявив, що він "не вірить жодному слову", яке говорить прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.