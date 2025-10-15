Унаслідок пожежі на швейній фабриці в Бангладеш загинули не менше 16 людей

Горів і хімічний склад, розташований поруч.

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок пожежі масштабної пожежі на швейній фабриці в місті Дакка, Бангладеш. Місцеві посадовці повідомили, що кількість жертв може бути вищою, пише BBC.

Пожежа почалася у вівторок близько полудня. Фабрику загасили приблизно за три години, але пожежа тривала на сусідньому хімічному складі.

Пожежні поки не повідомили, де саме почалося загоряння. За словами свідків, на складі хімікатів зберігали хлор і пластик, що можуть посилювати пожежу. Станом на 21:00 учора склад все ще горів.

Журналісти зазначили, що пожежі не є рідкісними для Бангладеш – бідної країни з низькими безпековими стандартами. В останні роки вогонь забрав життя сотень людей.

Директор пожежної служби Мохаммад Таджул Іслам Чоудхурі повідомив місцевим ЗМІ, що жертви, ймовірно, померли "миттєво" після вдихання дуже токсичного газу.

Поліція та військові досі намагаються знайти власників фабрики та складу, сказав пан Чоудхурі журналістам. Також неясно, чи працювали вони легально.