Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Унаслідок пожежі на швейній фабриці в Бангладеш загинули не менше 16 людей

Горів і хімічний склад, розташований поруч. 

Щонайменше 16 людей загинули внаслідок пожежі масштабної пожежі на швейній фабриці в місті Дакка, Бангладеш. Місцеві посадовці повідомили, що кількість жертв може бути вищою, пише BBC

Пожежа почалася у вівторок близько полудня. Фабрику загасили приблизно за три години, але пожежа тривала на сусідньому хімічному складі. 

Пожежні поки не повідомили, де саме почалося загоряння. За словами свідків, на складі хімікатів зберігали хлор і пластик, що можуть посилювати пожежу. Станом на 21:00 учора склад все ще горів. 

Журналісти зазначили, що пожежі не є рідкісними для Бангладеш – бідної країни з низькими безпековими стандартами. В останні роки вогонь забрав життя сотень людей. 

Директор пожежної служби Мохаммад Таджул Іслам Чоудхурі повідомив місцевим ЗМІ, що жертви, ймовірно, померли "миттєво" після вдихання дуже токсичного газу.

Поліція та військові досі намагаються знайти власників фабрики та складу, сказав пан Чоудхурі журналістам. Також неясно, чи працювали вони легально. 
