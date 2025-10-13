Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Reuters: Німеччина придбає броньовані машини на майже 7 млрд євро

Постачання бойових машин заплановано на період з 2027 по 2031 рік.

Уряд Німеччини замовить 424 нові колісні броньовані машини майже на 7 млрд євро (8,11 млрд доларів).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи міністерства фінансів Німеччини.

Бюджетний комітет нижньої палати парламенту ФРН має схвалити угоду про постачання озброєнь для армії країни найближчими днями.

Найбільшою частиною угоди Бундесверу є рамкова угода з оборонною групою General Dynamics. Вона передбачає розробку та закупівлю 274 розвідувальних машин вартістю близько 3,5 млрд євро. Їх перші поставки заплановані на 2028 рік.

Другий проект передбачає закупівлю 150 колісних броньованих бойових машин піхоти Schakal на суму близько 3,4 млрд євро.

Постачання бойових машин заплановано на період з 2027 по 2031 рік.

Опція придбання ще 82 розвідувальних машин у General Dynamics може збільшити обсяг першого замовлення до 356 машин вартістю 4,6 млрд євро.

В свою чергу закупівля бойових машин Schakal також може бути розширена на пізнішому етапі, з опцією придбання до 200 додаткових машин.
