ХАМАС повернув Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників

Останки заручників мають ідентифікувати у судово-медичному інституті Абу-Кабір у Тель-Авіві.

Армія оборони Ізраїлю повертається з Гази з тілами 4 загиблих заручників.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Труни були передані ХАМАСом Червоному Хресту, який потім доставив їх ізраїльським військам у Газі”, - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вивезла тіла зі Смуги Гази після короткої церемонії на їхню пам'ять.

Тепер ізраїльські поліцейські супроводжують труни з ймовірними останками чотирьох заручників до судово-медичного інституту Абу-Кабір у Тель-Авіві, де їх ідентифікують.