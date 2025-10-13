ХАМАС повернув Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників

Армія оборони Ізраїлю повертається з Гази з тілами 4 загиблих заручників.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Труни були передані ХАМАСом Червоному Хресту, який потім доставив їх ізраїльським військам у Газі”, - йдеться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що вивезла тіла зі Смуги Гази після короткої церемонії на їхню пам'ять.
Тепер ізраїльські поліцейські супроводжують труни з ймовірними останками чотирьох заручників до судово-медичного інституту Абу-Кабір у Тель-Авіві, де їх ідентифікують.
ХАМАС звільнив ізраїльських заручників сьогодні, 13 жовтня.
Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, ХАМАС мав до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників.
В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.
За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників — як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
За даними ЗМІ, вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
- Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.