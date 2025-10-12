Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
BBC: Ізраїль очікує, що всіх 20 живих заручників ХАМАС звільнить завтра вранці

Угруповання має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників: і живих, і мертвих.

BBC: Ізраїль очікує, що всіх 20 живих заручників ХАМАС звільнить завтра вранці
Фото: timesofisrael.com

Ізраїль очікує, що всіх 20 живих заручників терористичне угруповання ХАМАС звільнить завтра вранці, повідомляє BBC.

За словами представника уряду Ізраїлю, тіла загиблих заручників помістять у труни та доставлять до судово-медичного інституту для ідентифікації.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, ХАМАС має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників.

В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.

Тим часом десятки вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхали до анклаву, повідомляють про черги фур на пункті пропуску Рафах з боку Єгипту.

Влада Ізраїлю очікує, що звільнення заручників відбудеться одночасно з візитом президента США Дональда Трампа до Єрусалиму та його виступом у Кнесеті. Після цього Трамп готується взяти участь у міжнародному мирному саміті в Єгипті, який відбудеться завтра орієнтовно після 13:00 за київським часом.

  • За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників — як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
  • За даними Al Jazeera, ХАМАС пообіцяв повернути всіх живих заручників не пізніше 06:00 понеділка.
