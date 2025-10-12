BBC: Ізраїль очікує, що всіх 20 живих заручників ХАМАС звільнить завтра вранці

Угруповання має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників: і живих, і мертвих.

Ізраїль очікує, що всіх 20 живих заручників терористичне угруповання ХАМАС звільнить завтра вранці, повідомляє BBC.

За словами представника уряду Ізраїлю, тіла загиблих заручників помістять у труни та доставлять до судово-медичного інституту для ідентифікації.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, яка набрала чинності в п’ятницю, ХАМАС має до 12:00 за київським часом повернути всіх ізраїльських заручників.

В обмін Ізраїль звільнить 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.

Тим часом десятки вантажівок із гуманітарною допомогою в’їхали до анклаву, повідомляють про черги фур на пункті пропуску Рафах з боку Єгипту.

Влада Ізраїлю очікує, що звільнення заручників відбудеться одночасно з візитом президента США Дональда Трампа до Єрусалиму та його виступом у Кнесеті. Після цього Трамп готується взяти участь у міжнародному мирному саміті в Єгипті, який відбудеться завтра орієнтовно після 13:00 за київським часом.