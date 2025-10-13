Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Єрмак, Свириденко та Умєров прямують до США

Говоритимуть про посилення ППО, захист енергетики та посилення санкції проти РФ.

Єрмак, Свириденко та Умєров прямують до США
Українська делегація в США (архівне фото)
Фото: Facebook/Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров їдуть до Вашингтону.

Про це голова ОП повідомив у Telegram.

Єрмак зазначив, що тиждень буде насичений, і попереду - багато роботи.

На порядку денному такі теми: оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика: зміцнення стійкості перед зимою; санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - додав Єрмак. 

Попередній візит Свириденко, Умєрова та Єрмака до США відбувся наприкінці серпня цього року. Основними темами тоді були гарантії безпеки та зміцнення санкційної політики.

Напередодні президент Зеленський вдруге за два дні поговорим зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
