Єрмак, Свириденко та Умєров прямують до США

Говоритимуть про посилення ППО, захист енергетики та посилення санкції проти РФ.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров їдуть до Вашингтону.

Про це голова ОП повідомив у Telegram.

Єрмак зазначив, що тиждень буде насичений, і попереду - багато роботи.

На порядку денному такі теми: оборона: зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика: зміцнення стійкості перед зимою; санкції: новий тиск на агресора.

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", - додав Єрмак.

Попередній візит Свириденко, Умєрова та Єрмака до США відбувся наприкінці серпня цього року. Основними темами тоді були гарантії безпеки та зміцнення санкційної політики.

Напередодні президент Зеленський вдруге за два дні поговорим зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.